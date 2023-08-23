Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО

В Сасове состоялась церемония возложения цветов, посвящённая 80-й годовщине победы в Курской битве, сообщает городское управление культуры и туризма.
У мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся митинг, посвященный этой памятной дате. Перед жителями и гостями города выступили глава администрации Евгения Рубцова, военный комиссар Анатолий Котельников.
В торжественной обстановке был отправлен гуманитарный груз и техника для бойцов СВО, которые были предоставлены Межрегиональной ассоциацией «РАТИБОР».
Возглавил гуманитарную миссию депутат Думы Сасово, вице-президент ассоциации «РАТИБОР» Сергей Луконин.