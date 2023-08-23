Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО

— Сейчас всем нам как никогда важно сплотиться, чтобы одержать победу ещё на одном фронте – специальной военной операции на Украине. Мы дружно помогаем нашим бойцам, снабжая их всем необходимым. В стороне не осталась межрегиональная ассоциация охранно-детективных предприятий «Ратибор», — отметила Евгения Рубцова.