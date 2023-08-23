Среда, 23 августа, 2023
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Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО

7info

В Сасове состоялась церемония возложения цветов, посвящённая 80-й годовщине победы в Курской битве, сообщает городское управление культуры и туризма. 

У мемориального комплекса «Вечный огонь» состоялся митинг, посвященный этой памятной дате. Перед жителями и гостями города выступили глава администрации Евгения Рубцова, военный комиссар Анатолий Котельников.

В торжественной обстановке был отправлен гуманитарный груз и техника для бойцов СВО, которые были предоставлены Межрегиональной ассоциацией «РАТИБОР».

— Сейчас всем нам как никогда важно сплотиться, чтобы одержать победу ещё на одном фронте – специальной военной операции на Украине. Мы дружно помогаем нашим бойцам, снабжая их всем необходимым. В стороне не осталась межрегиональная ассоциация охранно-детективных предприятий «Ратибор», — отметила Евгения Рубцова. 

Возглавил гуманитарную миссию депутат Думы Сасово, вице-президент ассоциации «РАТИБОР» Сергей Луконин.

Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО
Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО
Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО
Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО
Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО
Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО
Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО
Из Сасова отправили технику и гуманитарный груз для бойцов СВО

Фото: страница Евгении Рубцовой ВКонтакте.

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