Из Рязанской области депортированы девять иностранных граждан

Сотрудники полиции Рязанской области выполнили решение Минюста России и региональных судов о депортации девяти уроженцев стран ближнего зарубежья. Все они находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани.

Среди депортированных двое ранее отбывали наказание в местах лишения свободы: один гражданин Закавказья осужден за незаконный оборот оружия, житель соседнего государства — за мошенничество. После освобождения их нахождение на территории России было признано нежелательным.

В дополнение к этому, в Рязанской области возбуждено два уголовных дела по фактам организации незаконной миграции.

Также, один из иностранных граждан, нарушивший миграционные правила, подвергся административному выдворению. Уроженец Средней Азии был выявлен сотрудниками полиции при проверке соблюдения законодательства о миграции.

Все выдворенные отправлены на родину через аэропорт «Домодедово» в сопровождении полицейских и судебных приставов. Въезд в Россию для этих лиц закрыт на 10 лет.