Четверг, 1 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Из рязанских лесов начали выводить людей и технику

Скриншот из видео ФБУ "Авиалесоохрана"

Людей и технику, которые были заняты в тушении лесов в Рязанской области, начали выводить из региона.

Сюжет телеканала «Россия 24» публикует Федеральная Авиалесоохрана в Telegram канале.

Пожары пошли на спад, и нет необходимости в таком количестве сил и средств, как раньше. Единственный опасный очаг полностью контролируется и должен быть потушен в ближайшее время.

В регионе останется группировка Авиалесоохраны из 190 парашютистов.

В пик работ по всей Рязанской области было задействовано свыше 9 тысяч человек и 2,5 тысяч единиц техники, в том числе авиация. Ни одно строение за всё время пожаров не пострадало.

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