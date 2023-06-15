Из Рязани направили в Белгородскую область 7 тонн гуманитарной помощи

Рязанская область собрала для Белгородской 7 тонн гуманитарной помощи, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.
Рязанцы отправили в регион постельные принадлежности, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, медицинские изделия, товары для детей.
По словам Малкова, помощь сейчас необходима жителям Шебекино, других населённых пунктов на границе с Украиной. Сбор помощи организовали в Штабе общественной поддержки.
Напомним, город Шебекино в Белгородской области регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.