Четверг, 15 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Из Рязани направили в Белгородскую область 7 тонн гуманитарной помощи

7info

Рязанская область собрала для Белгородской 7 тонн гуманитарной помощи, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

Рязанцы отправили в регион постельные принадлежности, предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, медицинские изделия, товары для детей.

По словам Малкова, помощь сейчас необходима жителям Шебекино, других населённых пунктов на границе с Украиной. Сбор помощи организовали в Штабе общественной поддержки.

Напомним, город Шебекино в Белгородской области регулярно подвергается артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ.

Из Рязани направили в Белгородскую область 7 тонн гуманитарной помощи

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязанскую область поступит 4 новых реанимобиля

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

Администрация Рязани сообщила о запуске нового автобусного маршрута

Планируемая дата запуска маршрутов № 7А — 1 сентября 2023 года.

В Рязани эвакуировали торговые центры

По неофициальным данным, поступили сообщения о минировании зданий.

В реке Солотча запретят купание

Подрядчик проведёт монтаж двух самоходных земснарядов, в том числе с растяжкой металлических тросов по руслу реки

В Рязанской Облдуме обсудили вопросы развития жилищного строительства

15 июня в Рязанской областной Думе состоялся «правительственный час», в рамках которого обсудили развитие жилищного строительства и реализацию в регионе проекта «Жильё», в том числе, с применением механизма ипотечного кредитования.

Легковушка врезалась в дерево у посёлка «Снегири» под Рязанью

На месте происшествия находятся сотрудники спасательной службы, скорая помощь.

Молодым предпринимателям предлагают пройти «Трансформацию бизнеса»

Программа включает в себя обучающий блок и консультационное сопровождение. Обучение пройдет в очном формате.

Павел Малков подписал соглашение о развитии производства лекарственных препаратов в Рязанской области

С подписанием на ПМЭФ важного для области соглашения губернатора Павла Малкова поздравил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Восемь выпускников из Рязани сдали ЕГЭ на 100 балов

В этом году основной этап сдачи выпускного экзамена проходит с 26 мая по 20 июня.

ТНТ представляет участников народной команды шоу «Выжить в Дубае»

25 июня на телеканале ТНТ стартует масштабное реалити-шоу, в котором ради победы и солидного выигрыша в 10 миллионов рублей в завораживающий и безжалостный мир пустыни отправятся две команды: звёздная и народная.

В Рязанской области построят многопрофильный туркомплекс за 1,2 млрд рублей

Строители возведут домики для круглогодичного проживания как объекты ИЖС, дом отдыха, досуговый центр, теннисные корты, воркаут-зоны.

Легковушка и микроавтобус столкнулись на улице Западной

Снимки последствий аварии опубликовал телеграм-канал «Rzn life l Рязань l Рзн лайф».
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации