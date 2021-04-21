Из Костромы до Анапы пустят специальный поезд с 13 июня

- Advertisement -

С 13 июня из Костромы в Анапу будет ходить специальный поезд. Всего он совершит 12 рейсов. Об этом сообщает KO44.

Так, рейс №539/540 «Кострома — Анапа» уже назначен. Известно, что следовать он будет через Ивановскую область.

Первое отправление запланировано на 13 июня. Затем поезд будет следовать до Анапы 19 и 28 июня, 4, 22, 28, июля, 9, 15, 21, 27 августа, а также 2 и 8 сентября. Обратно же поезд будет следовать через два дня. Первый рейс совершит 15 июня, а последний — 10 сентября.

Время отправления поезда из Костромы — 09:34, а из Анапы — 19:00.