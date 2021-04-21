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Среда, 21 апреля, 2021
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Из Костромы до Анапы пустят специальный поезд с 13 июня

Елена Лобанова
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С 13 июня из Костромы в Анапу будет ходить специальный поезд. Всего он совершит 12 рейсов. Об этом сообщает KO44

Так, рейс №539/540 «Кострома — Анапа» уже назначен. Известно, что следовать он будет через Ивановскую область. 

Первое отправление запланировано на 13 июня. Затем поезд будет следовать до Анапы 19 и 28 июня, 4, 22, 28, июля, 9, 15, 21, 27 августа, а также 2 и 8 сентября. Обратно же поезд будет следовать через два дня. Первый рейс совершит 15 июня, а последний — 10 сентября. 

Время отправления поезда из Костромы — 09:34, а из Анапы — 19:00.

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