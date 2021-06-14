Из Калининграда пустят дополнительные поезда до Зеленоградска и Светлогорска

15 июня из Калининграда начнут ходить дополнительные поезда до Зеленоградска и Светлогорска, сообщили в КЖД.
Расписание решили изменить из-за благоприятной погоды. Дополнительные ласточки будут курсировать по следующему расписанию:
- с Южного вокзала до станции «Зеленоградск Новый» будут ходить 09.00;
- со станции «Зеленоградск Новый» до Калининграда будут ходить в 10.30;
- с Южного вокзала в Сетлогорск дополнительные поезда запустят в 10.20 и 14.47;
- из Светлогорска в Калининград поезда будут ходить в 11.30 и 15.58.