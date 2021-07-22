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Четверг, 22 июля, 2021
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Ивану Охлобыстину 55 лет

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Ивану Охлобыстину 55 лет
Фото со страницы ВК Ивана Охлобыстина
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22 июля отмечает юбилей актёр, режиссёр, сценарист, писатель, многодетный отец и многогранный человек Иван Охлобыстин.

Иван Иванович стал популярным актёром, будучи студентом ВГИКа. Известность принёс фильм «Нога». Охлобыстин был удостоен награды за лучшую мужскую роль на фестивале «Молодость-1991».

Молодость Охлобыстина была бурной во всех смыслах. Он много снимался в кино, принимал участие в театральных постановках, писал сценарии.

Фильмы «ДМБ» и «Даун Хаус» стали культовыми картинами 90-х годов.

В это же время  в Доме Кино происходит судьбоносная встреча Ивана Охлобыстина с известной актрисой  Оксаной Арбузовой, сыгравшей главную роль в фильме «Авария, дочь мента».

Супруги много лет счастливы в браке. Воспитывают  шестерых детей. В мае 2021 года их старшая дочь Анфиса вышла замуж за парня из Рязани.

Более 10 лет Иван Охлобыстин был священником. В 2000-ных вернулся в кинематограф. Сериал «Интерны», в котором Охлобыстин исполнил роль доктора Быкова, стал поводом новой волны популярности актёра.

Параллельно со съёмками в « Интернах» Иван Охлобыстин объехал более 70 городов России с моно-спектаклем «Духовные беседы».

За этот период актёр несколько раз бывал в Рязани, а  27 ноября 2014 года  в редакции РИА «7 новостей» состоялась встреча Ивана Охлобыстина с финалистами конкурса «Профессия мечты».

Наша редакция от всей души поздравляет Ивана Ивановича с юбилеем. Желаем ему богатырского здоровья, нескончаемого творческого вдохновения и всего самого наилучшего.

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