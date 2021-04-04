Ивановский инженер прокомментировала трагическую гибель студентки

Инженер-строитель с 32-летним стажем Елена Дарьина высказалась о трагедии, В результате которой погибла 20-летняя Анастасия Нажимова, пишут «Ивановские новости».

Сообщается, что 31 марта на улице 8 Марта на старосту группы РАНХиГС рухнула одна кирпичных конструкций на крыше здания экс-архитектурно-строительной академии. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Дарьина назвали вероятными причинами случившегося осадки в виде снега, снеговую нагрузку, разницу температур, срок службы здания и потерю прочности раствора.

«Перед ремонтом надо бы провести обследование кровли, должно быть задание и отчет. Скорее всего, ремонт проводился по остаточному принципу, и уделялось внимание только на покрытие. К сожалению, мое мнение, что на них просто не обращали внимание», – отметила специалист.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский потребовал проверить аналогичные здания в регионе на предмет безопасности. Спасатели демонтировали опасные конструкции.