25.9 C
Рязань
Суббота, 21 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Ивановцы получит ответ на вопрос президенту Путину о ковид-госпитале

Никита Брыкин
Ивановцы получит ответ на вопрос президенту Путину о ковид-госпитале

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Департамента здравоохранения Ивановской области ответил на вопрос жителей Кинешмы, адресованный президенту России Владимиру Путину, пишет Кинешемец.РУ.

Ранее в ходе прямой линии главы государства ивановцы просили Путина вмешаться в ситуацию с введением в эксплуатацию ковид-госпиталя в Иванове.

В облздраве пояснили, что в учреждение на улице выразили желание трудоустроиться 137 врачей, 71 специалист среднего медицинского звена и 96 — прочих сотрудников.

«В настоящее время работа по подбору персонала не ведется, так как не известны сроки открытия данного учреждения», — пояснили областные чиновники.

В ведомстве добавили, что вопросы по строительству и срокам введения в эксплуатацию ковид-госпиталя не входят в компетенцию департамента.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]