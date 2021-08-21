Ивановцы получит ответ на вопрос президенту Путину о ковид-госпитале

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Департамента здравоохранения Ивановской области ответил на вопрос жителей Кинешмы, адресованный президенту России Владимиру Путину, пишет Кинешемец.РУ.

Ранее в ходе прямой линии главы государства ивановцы просили Путина вмешаться в ситуацию с введением в эксплуатацию ковид-госпиталя в Иванове.

В облздраве пояснили, что в учреждение на улице выразили желание трудоустроиться 137 врачей, 71 специалист среднего медицинского звена и 96 — прочих сотрудников.

«В настоящее время работа по подбору персонала не ведется, так как не известны сроки открытия данного учреждения», — пояснили областные чиновники.

В ведомстве добавили, что вопросы по строительству и срокам введения в эксплуатацию ковид-госпиталя не входят в компетенцию департамента.