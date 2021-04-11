Ивановцы массово жалуются на плохие дороги

Специалисты Центра управления Ивановской области сообщили, что за прошлую неделю получили более 200 обращений местных жителей, которые жалуются на ямы на проезжей части, сообщает ГТРК «Ивтелеорадио».

Подчеркивается, что власти реагируют на поступающие обращения. Так, сейчас ремонтом дорог занимаются три бригады. При этом в начале сезона работала лишь одна.

С потеплением начнется ремонт дорог с использованием песчаной асфальтобетонной смеси, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В порядок планируется привести не менее 69 участков общей длиной в 30 километров. Специалисты заделывают ямы в ночное время суток с целью не мешать движению транспортных средств днем.