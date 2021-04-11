7.9 C
Рязань
Воскресенье, 11 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Ивановцы массово жалуются на плохие дороги

Никита Брыкин

Специалисты Центра управления Ивановской области сообщили, что за прошлую неделю получили более 200 обращений местных жителей, которые жалуются на ямы на проезжей части, сообщает ГТРК «Ивтелеорадио».

Подчеркивается, что власти реагируют на поступающие обращения. Так, сейчас ремонтом дорог занимаются три бригады. При этом в начале сезона работала лишь одна.

С потеплением начнется ремонт дорог с использованием песчаной асфальтобетонной смеси, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В порядок планируется привести не менее 69 участков общей длиной в 30 километров. Специалисты заделывают ямы в ночное время суток с целью не мешать движению транспортных средств днем.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]