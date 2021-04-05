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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Иван Охлобыстин призвал закрыть 2 федеральных тв-канала

7info7
Фото со страницы ВК Ивана Охлобыстина

Известный актёр, сценарист, режиссёр, драматург, ультра-патриот, священник и многодетный отец Иван Охлобыстин объявил, что ждёт закрытия двух федеральных каналов России. Речь идёт о Первом канале и «России-1».

Иван Охлобыстин аргументировал свою позицию так:

— Честно говоря, закрыл бы их к чертовой матери. Такой негатив у меня в их отношении, — эмоционально высказался Охлобыстин в интервью StarHit.

По мнению Охлобыстина передачи, которые показывают для широкой аудитории эти каналы, вредят обществу, так как больший процент эфирного времени посвящён информации  об социально опасных, маргинальных личностях, — пишет Лента.ру

Телевизор в семье актёра включают исключительно в тех случаях, когда демонстрируются фильмы и передачи с его личным участием, или участием членов и друзей семьи.

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