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Суббота, 14 августа, 2021
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Иван Голунов прочитал в Рязани лекцию для журналистов

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Иван Голунов прочитал в Рязани лекцию для журналистов
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В субботу, 14 августа, в Рязань приехал журналист Иван Голунов. Он прочитал лекцию для сотрудников местных СМИ. 

Для начала Голунов отметил, что главное качество, которым должен обладать журналист, — любопытство. По его словам, именно из-за этого появились его самые известные материалы. 

Журналист рассказал, каким образом он собирал данные для своих расследований, с какими сложностями сталкивался. Он также поведал о том, как нужно искать темы и как выбрать именно ту, что интересна людям. 

В конце встречи Иван Голунов ответил на вопросы участников встречи.

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