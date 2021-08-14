Иван Голунов прочитал в Рязани лекцию для журналистов

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В субботу, 14 августа, в Рязань приехал журналист Иван Голунов. Он прочитал лекцию для сотрудников местных СМИ.

Для начала Голунов отметил, что главное качество, которым должен обладать журналист, — любопытство. По его словам, именно из-за этого появились его самые известные материалы.

Журналист рассказал, каким образом он собирал данные для своих расследований, с какими сложностями сталкивался. Он также поведал о том, как нужно искать темы и как выбрать именно ту, что интересна людям.

В конце встречи Иван Голунов ответил на вопросы участников встречи.