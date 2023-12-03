Итальянский дирижёр Джуффре рассказал о профессионализме Сергея Проскурина

Руководитель Рязанского камерного оркестра Сергей Проскурин опубликовал на странице ВКонтакте интервью с итальянским дирижером Роберто Джуффре. С маэстро беседовал Александр Зуборев.

— Для начала несколько слов о себе, кто Вы, откуда, чем занимаетесь?

— Я дирижер Итальянского оркестра (Orchestra Femminile Italiana) г. Милан (Италия). В своё время я закончил Консерваторию им. Вивальди в Алессандрии, изучал композицию в Милане, стажировался и работал с государственным филармоническим оркестром в Румынии.

— Уже несколько лет Вы приезжаете в Россию. С какой целью?

— Я всегда интересовался русской культурой и русским искусством. Русская музыкальная исполнительская и композиторская школа уникальна. Она заслуживала внимания на протяжении всей своей истории, и сейчас остается выдающимся явлением, которое своей глубиной и многогранностью привлекает профессионалов со всего мира.

— При каких обстоятельствах Вы познакомились с Сергеем Проскуриным?

— В 2016 году в Москве я попал на концерт Русского камерного оркестра, художественным руководителем которого является Сергей Проскурин. Я был впечатлен дирижерской техникой Сергея. Оркестр звучал великолепно! Изысканно красиво и в тоже время мощно и эффектно! Тогда же состоялось наше личное знакомство с маэстро оно повлияло на многие события в моей жизни.

— Как Вы можете охарактеризовать Сергея Проскурина как человека и как музыканта?

— Я с уверенностью могу сказать, что Сергей Проскурин уникальный, великий музыкант, с огромный опытом и талантом как исполнительским, так и педагогическим. Когда наше знакомство состоялось, я был поражен харизматичностью этой личности, его великодушием, открытостью, щедростью и чуткостью.

— Почему Вы сделали выбор в пользу Проскурина? Неужели в Европе мало профессионалов в области дирижирования, почему именно Россия и почему именно Проскурин?

— Тот уровень профессионализма, который демонстрирует Сергей, сейчас, к сожалению, практически невозможно встретить в учебных заведениях, даже таких мировых музыкальных столиц как Милан. Кроме того, Сергей — представитель уникальной российской школы дирижирования, которая признана во всём мире. Я сразу же решил, что воспользуюсь возможность поучиться дирижированию у маэстро Проскурина в Курском государственном университете. Это был бесценный опыт для меня. После совместной работы в Курске, я приехал к Сергею в Саратов, где в 2018 году он возглавил кафедру дирижирования в Консерватории им. Собинова, и продолжил нашу совместную работу. Сергей большой мастер своего дела и прекрасный педагог — он открыл мне новый мир! Никто в Италии и в Румынии не дал мне таких глубоких знаний об оркестре. Сергей всегда щедро делится информацией и идеями, которые вдохновляют.

— Расскажите о своих планах.Есть ли в Вашем арсенале уже реализованные проекты, в которых принимал участие Сергей Проскурин? Планируете ли Вы какие-либо международные проекты совместно с Сергеем Проскуриным?

— В 2017 году я пригласил Сергей Проскурина провести в Италии несколько концертов. Он выступил с моим камерным оркестром, который включал музыкантов из крупнейших филармонических оркестров Милана: театра «Ла Скала», «I Pomeriggi Musicali» и l’Orchestra G. Verdi. Сергей дирижировал в Милане, а потом дал серию концертов, которые мы организовали в особенном месте Италии — маркграфстве Монферрат. Здесь расположены 12 старинных замков, имеющих более чем тысячелетнюю историю. В интерьерах этих уникальных архитектурных памятников звучала музыка русских и итальянских композиторов — Рахманинова, Вивальди, Альбиони. Проскурину и музыкантам оркестра удалось невероятное — всего за одну репетицию подготовить и блестяще исполнить одно из самых сложных произведений Чайковского — Серенаду для струнного оркестра. И музыканты, работавшие с Сергеем, и итальянские зрители были впечатлены выступлениями и очень полюбили его интерпретацию русских композиторов.

— Планируете ли Вы гастроли по России?

— Сейчас я в Саратове и продолжаю своё знакомство с русской школой дирижирования. Я хотел бы продолжить работу с Сергеем Проскуриным и готов ради этого поехать за ним.