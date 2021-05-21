История и традиции «Последнего звонка»

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22 мая 2021 года 11-классники соберутся на торжественную линейку, и для них прозвучит «Последний школьный звонок».

История праздника, а точнее традиция «давать звонок» возникла в Древней Греции в знаменитой Академии Платона, созданной в IV веке до нашей эры. Способ подачи звонка был весьма изысканным. Звук происходил из двух сообщающихся сосудов с водой и флейты. Изобретение получило название «Будильник Платона». Позже конструкция применялась в архитектуре. В России похожий «будильник» работал в Пятигорске в павильоне «Эолова Арфа», построенном в 1831 году братьями Бернардацци. В середине павильона находился круглый футляр, внутри которого было две арфы: футляр, соединённый с флюгером, поворачивался. При этом ветер, проникая сквозь прорези в футляре, ударял по струнам арф, и они издавали мелодичные звуки.

Традицию давать школьный звонок заложил чешский педагог — гуманист Ян Амос Коменский, придумавший также классно-урочную систему. Звонок давался при помощи колокольчика.

В XIX веке звук стал издаваться при помощи электрического звонка. Его изобрёл физик Джон Миранд, который добавил к электромагниту и вибрирующему молоточку колокол.

С тех пор звонок стал неотъемлемой частью школьной жизни на планете Земля.

Тем не менее, на торжественных линейках, которые дают старт началу и завершению учебного года, звонок звенит, как и во времена Коменского, при помощи колокола.

И нет ничего трогательнее милой первоклашки с огромными бантами на голове на плечах у выпускника.

А идея проводить «Последний звонок» как торжественное мероприятие в России принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому.

Впервые праздник, посвящённый последнему звонку, прошёл 25 мая 1948 года в Краснодаре в школе № 182. Примечательно, что именно в 1948 году в СССР стало обязательным ношение школьной формы. Возможно, это совпадение и сделало праздник столь торжественным.

А как отмечают последний день учебного года в других странах?

В Америке праздник проходит в торжественной обстановке. На торжество обязательно приглашаются выпускники прошлых лет, достигшие небывалых успехов. Звучат торжественные речи, а в финале виновники праздника подбрасывают вверх академические шапочки.

В Скандинавских странах существует гастрономическая традиция – завтрак выпускников с шампанским и клубникой. А далее однокашники обмениваются белыми фуражками, на обратной стороне которых оставляет автографы весь класс.

В Китае выпускникам позволено «оторваться». Ученики веселятся и делают все, о чем мечтали годами: выбрасывают из окон школы тетради, ручки, линейки, карандаши. Правда, потом необходимо убрать за собой весь мусор.

В Израиле ученики выпускных классов готовят прощальный концерт.

А в традициях Англии заложен торжественный обед с родителями после мероприятия, а вечером выпускной бал.

По материалам mel.fm