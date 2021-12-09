Историю художественных объединений русского искусства можно узнать в новом подкасте «Культура.РФ»

«Культура.РФ» представляет новый подкаст об истории художественных объединений второй половины XIX и начала ХХ века, говорится в сообщении Минкультуры России, — сообщает издание «Культура».

Слушатели смогут узнать о передвижниках и мирискусниках, обществах «Голубая роза» и «Ослиный хвост», Уновисе и других. Подкаст будет доступен в декабре эксклюзивно на платформе Яндекс.Музыка.

В подкаст включены 9 выпусков, каждый из которых рассказывает об истории одного объединения: как возникло общество, какие известные художники входили в его состав, какой концепции придерживались, какие принципы в искусстве отстаивали, как объединение проводило акции и выставки, а также что привело к его распаду.

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При этом в спецпроекте на портале собраны знаковые картины знаменитых участников этих обществ.