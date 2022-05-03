14.6 C
Рязань
Вторник, 3 мая, 2022

История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея

spot_img
На главнуюНовости РязаниКультура

История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея

7info7

В рубрике «День шедевра» рассказ о портрете Петра I  работы неизвестного художника.

- Реклама -

 — Один из историков 18 века сравнил Россию с котлом, где всё кипело, но суп ещё не сварился.

Всё, что происходило тогда в стране, теснейшим образом связано с личностью и деятельностью императора Петра I, портрет которого можно увидеть в экспозиции Рязанского художественного музея.

Неизвестный мастер первой половины 18 века представил Петра I, как защитника и заступника России. На нём рыцарские доспехи, латы.

- Реклама -

На правом плече муаровая голубая лента. Слева ниспадает горностаевая мантия – символ императорского достоинства.

В этом году мы будем отмечать 350 лет со дня рождения императора Петра Великого.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Писал о Петре I в «Стансах» Александр Сергеевич Пушкин.

История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея
История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея
История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея
История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея
История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru