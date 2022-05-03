История портрета  Петра I из Рязанского художественного музея

В рубрике «День шедевра» рассказ о портрете Петра I работы неизвестного художника.

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— Один из историков 18 века сравнил Россию с котлом, где всё кипело, но суп ещё не сварился.

Всё, что происходило тогда в стране, теснейшим образом связано с личностью и деятельностью императора Петра I, портрет которого можно увидеть в экспозиции Рязанского художественного музея.

Неизвестный мастер первой половины 18 века представил Петра I, как защитника и заступника России. На нём рыцарские доспехи, латы.

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На правом плече муаровая голубая лента. Слева ниспадает горностаевая мантия – символ императорского достоинства.

В этом году мы будем отмечать 350 лет со дня рождения императора Петра Великого.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Писал о Петре I в «Стансах» Александр Сергеевич Пушкин.