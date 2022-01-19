История ёлок со двора Рязанского художественного музея

В Крещенский сочельник мы пришли в Рязанский художественный музей, чтобы узнать историю двух волшебных ёлок, которые украшают внутренний дворик этого здания.

Рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва.

— Эта история началась 35 лет назад в 1987 году, юбилейном для рязанского живописца Абрама Архипова. В канун его 195-летия сотрудники музея отправились в служебную командировку на родину художника — деревню Егорово Клепиковского района Рязанской области, где проходила выставка рязанских художников.

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На подъезде к деревне они обратили внимание на совсем маленькие, пушистые ели. Сотрудница музея Галина Иннокентьевна Торохова предложила выкопать малышек и посадить их в музейном дворике.

Пересадка произошла вечером того же дня, по возвращении из районной экспедиции. Тогда никто не мо предположить, что пройдёт всего 35 лет и маленькие елочкам превратятся в настоящих великанов.

Эти исполины стали шедеврами, красавицами от которых невозможно отвести глаз. Сейчас над нами кружится снег и мы словно попали в волшебный лес.

Эти ели крепли и росли вместо с музеем. Они укрывают нас от дождя, палящего солнца, а также служат домом для птиц ,чьи голоса особенно слышны весной и летом.

Абрам Ефимович Архипов говорил,что город оставляет его равнодушным, а в деревне ему хочется писать всё — цветущие луга, узенькую тропку в поле ,по которой бредёт старик с клюкой и лохматые лапы елей.

Мне кажется, что если бы художник увидел наши ели, то непременно написал бы их в одном из своих полотен.