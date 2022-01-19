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Среда, 19 января, 2022
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История ёлок со двора Рязанского художественного музея

7info7

В Крещенский сочельник мы пришли в Рязанский художественный музей, чтобы узнать историю двух волшебных ёлок, которые украшают внутренний дворик этого здания.  

Рассказывает старший научный сотрудник музея Мария Киселёва. 

—  Эта история началась 35 лет назад в 1987 году, юбилейном для рязанского живописца Абрама Архипова. В канун его 195-летия сотрудники музея отправились в служебную командировку на родину художника — деревню Егорово Клепиковского района Рязанской области, где проходила выставка рязанских художников. 

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На подъезде к деревне они обратили внимание на совсем маленькие, пушистые ели. Сотрудница музея Галина Иннокентьевна Торохова предложила выкопать малышек и посадить их в музейном дворике. 

Пересадка произошла вечером того же дня, по возвращении из районной экспедиции. Тогда никто не мо предположить, что пройдёт всего 35 лет и маленькие елочкам превратятся в настоящих великанов. 

Эти исполины стали шедеврами, красавицами от которых невозможно отвести глаз. Сейчас над нами кружится снег и мы словно попали в волшебный лес. 

Эти ели крепли и росли вместо с музеем. Они укрывают нас от дождя, палящего солнца, а также служат домом для птиц ,чьи голоса особенно слышны весной и летом. 

Абрам Ефимович Архипов говорил,что город оставляет его равнодушным, а в деревне ему хочется писать всё — цветущие луга, узенькую тропку в поле ,по которой бредёт старик с клюкой и лохматые лапы елей. 

Мне кажется, что если бы художник увидел наши ели, то непременно  написал бы их в одном из своих полотен. 

  • История ёлок со двора Рязанского художественного музея
  • История ёлок со двора Рязанского художественного музея
  • История ёлок со двора Рязанского художественного музея
  • История ёлок со двора Рязанского художественного музея
  • История ёлок со двора Рязанского художественного музея

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