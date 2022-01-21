История движется юбилеями

В этом году Россия отметит 165-летний юбилей Константина Циолковского. Отцом русской космонавтики называют нашего земляка-рязанца. И в преддверии юбилея в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина прошла презентация карты-путеводителя по местам, связанным с жизнью Циолковского и его семьи в Рязани.

Карту презентовали Управление культуры администрации города в лице заместителя начальника Марины Лушиной, а также историки и краеведы. Активные исследователи рязанского края Игорь Канаев, Арсен Бабурин, Николай Булычев, Владимир Крылов высказывались о том, что сохранение памяти – самая важная тема в краеведении. В Федоровский зал библиотеки пришло очень много заинтересованных людей: ученые, педагоги, студенты, журналисты, сотрудники музеев, библиотекари.

И рязанские краеведы обратились к научно-культурной общественности с призывом сохранять исторические здания города, даже если они не имеют охранного статуса. Потому что в архивах можно случайно натолкнуться на сведения о проживании в этих домах выдающихся людей России, таких как Циолковский, к примеру. Не все его рязанские адреса до сих пор известны, ведь исследование – это процесс непрерывный.

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Ирина Кусова, кандидат исторических наук прочла блестящую лекцию о Циолковском и предложила создать его музей в Рязани, в доме на Вознесенской, который сейчас законсервирован на реставрацию, так называемый дом Калениных. И все краеведы ее поддержали в этой идее. Наталья Семкина, представитель РГУ имени С.А.Есенина пригласила всех собравшихся в «Есенинке» на Циолковские вечера, которые скоро стартуют в университете. А еще она предложила парк Уткина вместе с улицей Циолковского сделать в космической тематике, и это тоже было радостно принято общественностью города.

Так, презентация карты переросла в большое собрание инициативных, неравнодушных граждан по продвижению мест, связанных с именами Циолковского, Уткина, Гагарина и других выдающихся деятелей науки земли рязанской.