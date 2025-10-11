Исторический центр Касимова благоустраивают за 258 млн рублей

Исторический центр Касимова претерпевает значительные изменения. Об этом информирует издательство «Пресса».

Соборная площадь Касимова стала победителем VII Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. На реализацию проекта из бюджетов разных уровней выделено 258 миллионов рублей.

Подрядчик начал работы 9 октября. Сначала с помощью мощной техники был снят асфальт и все слои подложки до грунта. Планируется уложить гранитные плиты, установить декоративный забор, наружное освещение и систему видеонаблюдения. Территория будет озеленена и украшена малыми архитектурными формами.

На площади появятся фонтан «Царский каскад», питьевой фонтан «Исторический бювет» и подиум «Касимов сегодня». Также будут установлены скамьи, качели и урны.

Работы будут выполнены частично в текущем году и частично в 2026 году.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что Касимов является туристической жемчужиной региона и требует тщательного благоустройства.