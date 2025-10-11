Суббота, 11 октября, 2025
14.3 C
Рязань
Новости Касимова

Исторический центр Касимова благоустраивают за 258 млн рублей

Анастасия Мериакри
Фото: издательство "Пресса"

Исторический центр Касимова претерпевает значительные изменения. Об этом информирует издательство «Пресса».

Соборная площадь Касимова стала победителем VII Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. На реализацию проекта из бюджетов разных уровней выделено 258 миллионов рублей.

Подрядчик начал работы 9 октября. Сначала с помощью мощной техники был снят асфальт и все слои подложки до грунта. Планируется уложить гранитные плиты, установить декоративный забор, наружное освещение и систему видеонаблюдения. Территория будет озеленена и украшена малыми архитектурными формами.

На площади появятся фонтан «Царский каскад», питьевой фонтан «Исторический бювет» и подиум «Касимов сегодня». Также будут установлены скамьи, качели и урны.

Работы будут выполнены частично в текущем году и частично в 2026 году.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что Касимов является туристической жемчужиной региона и требует тщательного благоустройства.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в местности со сложным рельефом,...
Новости России

«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...
Новости России

Полная тьма. Шарий рассказал о последствиях российских ударов по Киеву

После ударов российской армии в Киеве наступила полная тьма,...
Погода

Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму, он сильно отличается от «самой холодной за 20 лет»

Согласно долгосрочным расчётам, зима 2025–2026 годов на большей части России с вероятностью около 70% будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса.
Новости Касимова

В Рязанской области в федеральную собственность возвращено 12 гектаров леса

Новый владелец осуществил на этих землях незаконную рубку деревьев, причинив государству ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.

Последние новости

В Москве загадочно погиб известный итальянец, поддержавший СВО

На юго-востоке Москвы нашли тело известного преподавателя, основателя школы...

«Кругом крики»: раскрыты детали взрыва под Волгоградом, унесшего две жизни

От взрыва боеприпаса в доме в поселке Степной Волгоградской...

Алина Арчакова и Виктория Захарова из Рязани прошли в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Воспитанница детского музыкального театра «Созвездие добра» исполнила песню МакSим «Знаешь ли ты».

Рязанские аграрии встретились с представителями Китая и Саудовской Аравии для обсуждения вопросов экспорта

Делегации из Китая и Саудовской Аравии посетили стенд Рязанской области на выставке «Золотая осень», организованной в выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве.

Прививку от гриппа сделали более 190 тысяч человек в Рязанской области

Для иммунизации взрослых и детей используются препараты «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп».

В Рязани ночью произошел пожар в котельной на Михайловском шоссе

Сообщение о возгорании в модульной котельной, расположенной на Михайловском шоссе, поступило в 00:48.

Серьезное ДТП произошло в Рязанской области

ДТП произошло на 210-м километре трассы Р-22 «Каспий» .

Строительство школы для одаренных детей в Рязани планируется завершить в 2027 году

Ведутся работы по возведению несущих конструкций здания на втором этаже.

Рецидивиста привлекают к уголовной ответственности за уклонение от административного надзора в селе Криуша

Ранее этот мужчина был судим за грабёж, кражу и угон.

Один из членов пропавшей в тайге семьи Усольцевых не хотел идти в поход

Ирина Усольцева, пропавшая в тайге в Красноярском крае, изначально...

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» проходит в Рязани

В этом году участниками стали более 500 школьников и студентов из разных регионов.

«Сгнил он давно»: в районе исчезновения семьи Усольцевых пропал еще один человек

Шесть лет назад в тех же местах в красноярской...

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.

Генерал Липовой рассказал о судьбе бункера Зеленского после блэкаута в Киеве

Произошедший в пятницу блэкаут в Киеве отразится на подземных...

В рязанском храме собирают 600 000 рублей на ограду вокруг образа святого Николая

В настоящее время в Николо-Ямском храме проводятся масштабные реставрационные работы.