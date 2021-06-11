Истекающая кровью Елена Беркова записала видео перед операцией

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Экстренно госпитализированная на Украине звезда фильмов для взрослых Елена Беркова сняла видео, на котором она истекает кровью.

Порноактриса планировала возвращаться в Москву. Однако её состояние резко ухудшилось.

Я буду вызывать скорую, у меня кровотечение! Не поеду я никуда! Ни завтра, ни послезавтра. Максим у меня кровь, откуда я знаю, потом я тебе сроки говорить буду, — говорит Беркова на видео, обращаясь к своему пиар-директору.

В итоге девушку экстренно направили в больницу. Сейчас она восстанавливается после перенесённой операции, пишет РЕН ТВ.