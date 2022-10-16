Воскресенье, 16 октября, 2022
Татьяна Проводина

Исследование: В штате 8% российских компаний работают животные

На главнуюНовости мира
Изображение от wirestock на Freepik

В каждой двенадцатой компании России работают животные. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

8% компаний страны используют навыки животных. В орнитологической службе Кремля состоят на балансе ястребы и филины: они защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых – к примеру, ворон.

«Хвостатый» персонал – коты и собаки – чаще других компаний есть в строительных организациях, производственных предприятиях и в компаниях сферы услуг. Сотрудники рассказывают: «Кот выполняет охранную функцию плюс антистресс», «Собаки охраняют территорию».

Животных держат в штате не только для работы, но и для уюта. Ранее сервис SuperJob выяснил, что в офисах чаще всего содержат рыбок, кошек и попугаев.

Опрос проводился в 204 населённых пунктах во всех округах России с 1 по 11 октября 2022 года среди тысячи респондентов. Отвечали на вопрос менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/