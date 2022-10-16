Исследование: В штате 8% российских компаний работают животные

В каждой двенадцатой компании России работают животные. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

8% компаний страны используют навыки животных. В орнитологической службе Кремля состоят на балансе ястребы и филины: они защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых – к примеру, ворон.

«Хвостатый» персонал – коты и собаки – чаще других компаний есть в строительных организациях, производственных предприятиях и в компаниях сферы услуг. Сотрудники рассказывают: «Кот выполняет охранную функцию плюс антистресс», «Собаки охраняют территорию».

Животных держат в штате не только для работы, но и для уюта. Ранее сервис SuperJob выяснил, что в офисах чаще всего содержат рыбок, кошек и попугаев.

Опрос проводился в 204 населённых пунктах во всех округах России с 1 по 11 октября 2022 года среди тысячи респондентов. Отвечали на вопрос менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

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