Исправительный центр для осуждённых открыли в Касимовском районе

В касимовском селе Дмитриево открыли исправительный центр для осуждённых к принудительным работам. Трудоустройство осуждённых осуществляется в АО «Племзавод Дмитриево».

Как сообщил на официальном открытии центра вице-губернатор Артём Бранов, такая форма является наиболее оптимальной для тех, кто отбывает подобное наказание. Так, представители бизнеса получают новые кадры, ФСИН — объект для социальной адаптации, а осуждённые — возможность работать и получать за это средства.

Отмечается, что размер зарплат у тех, кто трудится в агрохозяйстве, составляет около 30 тысяч рублей.

По словам Артёма Бранова, такой же центр до конца 2023 года будет создан в Скопине.