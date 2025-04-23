30 апреля 2025 года исполняется 10 лет с момента возрождения системы Знака качества в России. Этот узнаваемый символ стал надежным помощником для покупателей, позволяя им выбирать качественные товары, а производителям — подтверждать высокие стандарты своей продукции. За прошедшее десятилетие программа Роскачества зарекомендовала себя как важный инструмент контроля качества: согласно исследованиям, 85% россиян обращают внимание на этот знак при совершении покупок, доверяя его строгим критериям оценки.

Чтобы получить Знак качества, товары проходят многоступенчатую проверку в аккредитованных лабораториях. Эксперты оценивают не только безопасность и соответствие заявленным характеристикам, но и степень локализации производства — доля российского сырья должна составлять не менее 90%. Для производителей это возможность заявить о качестве своей продукции, а для покупателей — простой способ найти действительно хорошие товары без необходимости детального изучения состава и отзывов.

Программа уделяет особое внимание поддержке региональных производителей. Предприятия Рязанской области могут подать заявку на исследование своей продукции, что открывает перспективы для расширения рынков сбыта по всей стране. Участие в программе не только укрепляет репутацию компании, но и позволяет объективно оценить свою продукцию по национальным и международным стандартам качества.

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Производители, желающие присоединиться к программе, могут обратиться в отдел по работе с предприятиями Роскачества по электронной почте qd@roskachestvo.gov.ru. Десятилетний юбилей программы — это не только повод подвести итоги работы, но и возможность напомнить, что Знак качества продолжает совершенствоваться, делая российский рынок более прозрачным для потребителей, а отечественные товары — более конкурентоспособными.