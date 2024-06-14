Пятница, 14 июня, 2024

Искусственный интеллект накажет заговорщиков шоу «Титаны» на ТНТ

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ТНТ

В это воскресенье на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Титаны» (16+), в котором сильнейшие спортсмены вновь вступят в схватку с искусственным интеллектом ради главного приза – 10 миллионов рублей.  Им предстоит выполнить новое задание на грани человеческих возможностей, придуманное нейросетью. При этом обмануть искусственный интеллект невозможно – тот, кто это сделает, будет наказан.

Именно так поступит ИИ с заговорщиками, которые в прошлом выпуске получили приоритет обманным путем. Их имена не будут названы, но сурового наказания им не избежать. 

«Победить в шоу “Титаны” можно только честно. Поединки третьего этапа показали истинные приоритеты некоторых атлетов. Победа в результате сговора или обмана – бесславна. Согласно правилам шоу «Титаны», ваши имена не будут названы, но ваши поступки зафиксированы и не останутся без ответа», – объявит искусственный интеллект в начале нового испытания.

«Искусственный интеллект поддерживает нас. Мы за чистый спорт, за то, чтобы проходить испытания без интриг.  Когда искусственный интеллект об этом сказал, некоторые ребята занервничали. Кто-то получит, как скажет мама или папа, “ремнем”, — отреагировала на ситуацию чемпионка мира по спортивной гимнастике Мария Пасека.

Полной неожиданностью для участников станет возвращение семерых атлетов из числа тех, кто покинул проект в прошлом выпуске.

К новому испытанию приступят 60 участников, которых разделят на 4 равных группы. Спортсменам предстоит показать силу хвата. Задание серьезно обеспокоит тяжеловесов и девушек, но его результаты окажутся максимально непредсказуемыми для всех.

10 участников, которые справятся с новым заданием с наихудшими результатами, покинут шоу. А лучшие продолжат сражаться за звание Титана.

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