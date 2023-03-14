Инвалиды пожаловались в прокуратуру на автобусные остановки в Касимове

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местной организации «Всероссийское общество слепых», поступившему в ходе личного приема исполняющего обязанности прокурора области Н. В. Зубко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки с выходом на место межрайонной прокуратурой с участием сотрудника ОГИБДД МО МВД России «Касимовский» выявлен факт несоответствия остановок общественного транспорта, расположенных вблизи ГБУ РО «Касимовский ММЦ» по ул. Загородная г. Касимова, около дома 13Б, и сквера им. А. С. Пушкина расположенного по адресу: г. Касимов, ул. 50 Лет ВЛКСМ, около д. 27А и д. 1/31 требованиям законодательства о социальной защите прав инвалидов.

Остановки не оборудованы заездным карманом, освещением, площадками внешнего посадочного объекта.

В адрес и. о. главы администрации МО — ГО г. Касимов внесено представление об устранении нарушений законодательства об инвалидах, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.