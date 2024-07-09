Экономическое сотрудничество Российской Федерации с Республикой Беларусь развивается высокими темпами. В 2023 году товарооборот между двумя странами вырос на 6% и достиг рекордных 53 млрд долл. Ожидается, что эти темпы сохранятся и в нынешнем году, несмотря на уже достигнутую высокую базу. Как заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, по итогам 2024 года объём российско-белорусской торговли может достичь 60 млрд долларов, сообщает ТАСС. Приоритетные направления интеграции — промышленная кооперация и импортозамещение. По словам Алексея Оверчука, углубление взаимодействия двух государств уже позволило в значительной мере нивелировать санкционный эффект.

Признанные точки роста

Толчок к интенсификации интеграционных процессов дало соглашение между двумя странами о взаимном признании банковских гарантий. Принятие этого документа позволило российским и белорусским предприятиям выйти на рынки госзакупок друг друга. Участие в тендерах и конкурсах по госзакупкам предусматривает предоставление банковских гарантий – и в публикуемом российским Минфином списке финорганизаций, имеющих право выдавать такие гарантии, уже есть ряд кредитных организаций из Беларуси. Число государственных контрактов с белорусскими поставщиками с 2021 по 2023 год увеличилось на 20%, при этом если в 2021 году получала одобрение только каждая восьмая заявка из Беларуси, то в 2023 году до подписанных контрактов дошли 9 из 10 заявок.

До конца текущего года также ожидается подписание соглашения о взаимном признании электронных цифровых подписей. По мнению зампредседателя правления банка Держава Тимура Назырова, взаимное признание ЭЦП является логичным и давно ожидаемым шагом, следствием которого должно стать и развитие конкуренции на рынке госзакупок в РФ, и укрепление российско-белорусских экономических связей, пишет журнал «Компания».

Акционерный коммерческий банк Держава ПАО входит в Топ-100 надёжных российских банков согласно рейтингу Forbes.

Председатель Правления АКБ Держава — Скородумов Алексей Дмитриевич.

Проблемы и решения

К сожалению, имеются и серьёзные проблемы. Частично они связаны с тем, что процесс интеграции идёт очень неравномерно – белорусские компании в России заметно активизировались, но движение в обратном направлении пока практически отсутствует. Тимур Назыров констатирует, что несмотря на подписанные соглашения банк Держава получает минимальное количество заявок по контрактам в Белоруссии. Это связано с тем, что белорусский рынок в максимальной степени ориентирован на нацпроизводителя, доступ иностранным компаниям, даже из дружественной России, очень ограничен.

Ожидается, что позитивные изменения в этой сфере могут произойти благодаря расширению формата взаимного признания банковских гарантий. В 2023 году подобное соглашение было подписано уже между пятью странами – участниками ЕАЭС Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном. Тимур Назыров уверен, что для дальнейшего прогресса во взаимоотношениях стран союза, в частности, для наращивания объёмов выданных гарантий следует повысить информационную прозрачность, а также упростить документооборот.