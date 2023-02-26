Институт иностранных языков РГУ имени Есенина провёл день открытых дверей

В институте иностранных языков Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина прошёл день открытых дверей.

Руководитель университета Игорь Мурог рассказал будущим абитуриентам и их родителям о богатых традициях вуза, перспективах его развития и трудоустройстве студентов. Также речь шла о возможностях, которые предлагает университет для молодёжи в науке, спорте и внеучебной деятельности.

Директор института Елена Марьяновская познакомила гостей с историей подразделения и педагогами, подробно представила направления подготовки в институте.

Студенты исполнили творческие номера и продемонстрировали гостям свои знания в области языков и культур.

Также на мероприятии было подписано соглашение между РГУ и школой №76 имени Н.Н. Чумаковой. Директор школы, выпускница университета Ольга Игнатова отметила сильные стороны обучения в вузе и пригласила студентов на практику.

Проректор по учебной и воспитательной работе Лариса Лазуткина и ответственный секретарь приёмной комиссии Дмитрий Перехватов рассказали об особенностях и конкурентных преимуществах обучения и процессе поступления.

В вузе работали интерактивные площадки по профилям подготовки. Будущие студенты узнали, например, о японских хайку, сыграли в японские игры и посетили урок современной китайской каллиграфии.

Следующий день открытых дверей состоится 4 марта в 11 часов в институте истории, философии и политических наук по адресу: ул. Свободы, 46. Приглашаются школьники и родители!