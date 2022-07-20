Инспектор, пытавшийся заработать 30 тыс руб на трюке с алкотестером, получил год колонии
Суд в Воронеже приговорил к году лишения свободы бывшего инспектора ГИБДД, который заявил трезвому водителю, что тот пьян, и потребовал с него 30 тысяч рублей за несоставление протокола, сообщает прокуратура области.
По данным ведомства, 38-летний Евгений Пономарев обвинялся в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном с использованием своего служебного положения. Как установил суд, в декабре 2021 года инспектор остановил на территории Левобережного района Воронежа легковой автомобиль для проверки водителя на состояние опьянения.
При передаче денег полицейский был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУМВД по Воронежской области.