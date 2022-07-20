Инспектор, пытавшийся заработать 30 тыс руб на трюке с алкотестером, получил год колонии

Суд в Воронеже приговорил к году лишения свободы бывшего инспектора ГИБДД, который заявил трезвому водителю, что тот пьян, и потребовал с него 30 тысяч рублей за несоставление протокола, сообщает прокуратура области.

По данным ведомства, 38-летний Евгений Пономарев обвинялся в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенном с использованием своего служебного положения. Как установил суд, в декабре 2021 года инспектор остановил на территории Левобережного района Воронежа легковой автомобиль для проверки водителя на состояние опьянения.

«Проверка показала, что водитель трезв и оснований для его направления на медицинское освидетельствование не имеется. Однако Пономарев имитировал проведение освидетельствования водителя транспортного средства на состояние опьянения при помощи алкотестера, сообщил последнему заведомо ложную информацию о том, что прибор показал сведения о наличии у него этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и потребовал 30 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

При передаче денег полицейский был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУМВД по Воронежской области.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Осужденный взят под стражу в зале суда», — сообщает прокуратура.

Приговор не вступил в законную силу.