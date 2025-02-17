Инсценировавший атаку БПЛА белгородец нашел дрон летом прошлого года

Житель Белгородской области, который хотел инсценировать атаку беспилотника ради выплаты, нашел дрон летом прошлого года, пишет Baza .

Инцидент произошел в воскресенье в селе Волчья Александровка. Делегация Управления региональной безопасности заметила горящий автомобиль. Рядом с ним стояли трое мужчин и женщина, они были пьяны.

«Увидев делегацию, один из мужчин забежал в ангар и выскочил оттуда с беспилотником в руках. Подбежав к горящему автомобилю, он бросил дрон в салон горящей машины и, довольный, пошел к собутыльникам», — говорится в публикации.

Вскоре он признался, что хотел таким образом получить компенсацию за сгоревшую машину. По его словам, пожар начался во время того, как он с товарищами проводил сварочные работы.



Мужчину задержали, полиция проводит проверку.