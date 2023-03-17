Инициативы для страны

В четверг, 16 марта, в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина состоялась региональная презентация Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия».

Участниками встречи стали эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», члены Экспертного совета при Правительстве Рязанской области, Ассоциации предпринимателей Рязанской области, молодёжного парламента при Рязанской областной Думе, преподаватели и студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования города Рязани.

Идея проведения конкурса родилась в Рязани в 2003 году, в этом году конкурс отмечает 20-летний юбилей. В 2019 году конкурс вошёл в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Итоги конкурса ежегодно подводятся в рамках Петербургского международного экономического форума. Миссия конкурса – привлечение потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

В 2023 году проект на конкурс можно подать до 30 марта, зарегистрировавшись на сайте и выбрав любое из 15 направлений.

– Одна из конкурсных номинаций – «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», к участию в ней приглашаются, в том числе, авторы проектов, направленных на популяризацию цифровых ресурсов и сервисов, повышающих эффективность решения социально значимых задач. Приглашаю преподавателей и студентов образовательных организаций на учебно-ознакомительные экскурсии в Кустовой вычислительный центр города Рязани, где можно лично познакомиться с примерами внедрения цифровых технологий в сфере ЖКХ, – сказала директор МУП «КВЦ» г. Рязани, член Экспертного совета при Правительстве Рязанской области Ирина Гончарова.

-Конкурс помогает не только сформировать, но и раскрыть в практической деятельности профессиональные компетенции. Например, номинация конкурса «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» направлена на развитие молодёжных бизнес-инициатив, организацию креативных пространств для работы, учёбы, творческой деятельности в населённых пунктах нашей страны. Рекомендую студентам продумать креативную бизнес-идею, представить на конкурс, взять на себя ответственность за её реализацию. Это может стать стартом вашей карьеры, – отметил предприниматель, член Ассоциации предпринимателей Рязанской области Юрий Кучаев.

– «Моя гордость. Моя малая родина», «Моя история. Научное наследие моей страны» – особенно актуальные направления Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», очень важные для Рязанской земли – родины И.П. Павлова, С.А. Есенина, К.Э. Циолковского, героев Великой Отечественной войны. Каждый школьник, студент может продумать инициативу, направленную на сохранение исторической памяти поколений, культурного и духовного наследия. Ваша инициатива может стать реальным примером деятельностного патриотизма, — подчеркнул руководитель молодёжного парламента при Рязанской областной Думе Владимир Крысанов.

– Проект «Моя страна – моя Россия» давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий: это сообщество экспертов, педагогов-новаторов, мотивированной молодежи

и их родителей, ориентированных на участие в развитии российских городов и

сел. Конкурс создает возможности не только для выявления инициативной молодежи, но и для формирования молодых управленческих команд, которые в дальнейшем могут стать основой развития российских территорий, — отметила начальник управления учебно-воспитательной работы РГУ имени С.А. Есенина Юлия Завертяева.

Участие в презентации приняли федеральные эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», представляющие научные и образовательные организации города Москвы – Илья Вольнов и Анастасия Рудницкая. Они мотивировали присутствовавших студентов активно включаться в проектную деятельность.

Какие возможности есть у участников, победителей конкурса? Возможность получить общественную, государственную, в том числе грантовую, поддержку в реализации инициативы, возможность пройти стажировку у партнёров конкурса, стажировки и трудоустройство в партнерских организациях, обучение по программам дополнительного образования, развитие личных и профессиональных навыков, информационная поддержка проектов.