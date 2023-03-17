Инициативы для страны

В четверг, 16 марта, в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина состоялась региональная презентация Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия». Участниками встречи стали эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», члены Экспертного совета при Правительстве Рязанской области, Ассоциации предпринимателей Рязанской области, молодёжного парламента при Рязанской областной Думе, преподаватели и студенты вузов и учреждений среднего профессионального образования города Рязани.
Идея проведения конкурса родилась в Рязани в 2003 году, в этом году конкурс отмечает 20-летний юбилей. В 2019 году конкурс вошёл в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Итоги конкурса ежегодно подводятся в рамках Петербургского международного экономического форума. Миссия конкурса – привлечение потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.
Участие в презентации приняли федеральные эксперты Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», представляющие научные и образовательные организации города Москвы – Илья Вольнов и Анастасия Рудницкая. Они мотивировали присутствовавших студентов активно включаться в проектную деятельность. Какие возможности есть у участников, победителей конкурса? Возможность получить общественную, государственную, в том числе грантовую, поддержку в реализации инициативы, возможность пройти стажировку у партнёров конкурса, стажировки и трудоустройство в партнерских организациях, обучение по программам дополнительного образования, развитие личных и профессиональных навыков, информационная поддержка проектов.