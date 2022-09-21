Инфляция в Рязанской области в августе оказалась ниже, чем по ЦФО

В Рязанской области снижается годовая инфляция. Рост цен замедлился как на продовольствие, так и на непродовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского отделения Банка России.

В регионе по итогам августа 2022 года годовая инфляция составила 14,6% после 15,5% в июле. Это ниже показателей по Центральному федеральному округу.

На динамику цен оказали влияние укрепление рубля, увеличение предложения продукции и снижение затрат производителей.

Заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова отметила замедление роста цен на фрукты и овощи.

Елена Морозова: «На рынке появилось больше овощей и фруктов. В этом году, например, нарастили производство тепличные хозяйства, что повлияло на стоимость помидоров и огурцов. Замедлился рост цен на яблоки, поскольку урожай превысил прошлогодний»

Из-за подешевевшей древесины снижались затраты производителей мебели: на внутреннем рынке увеличилось количество сырья из-за экспортных ограничений. В результате замедлился рост цен на корпусную мебель.

А электроника – смартфоны, ноутбуки и телевизоры – даже дешевели: продавцы корректировали цены после весеннего подорожания. Также расширились поставки через параллельный импорт.

Подробный информационно-аналитический материал об изменении цен в регионе размещён на сайте Банка России.