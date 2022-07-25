Инфляция в Рязанской области ниже, чем в ЦФО 

В Рязанской области в июне замедлился годовой рост цен на картофель и томаты. Причиной стало то, что на рынке оказалось больше этих товаров, так как были отменены ограничения на ввоз данных продуктов из ряда стран. Увеличению предложения способствовали и усилия отечественных аграриев: в российских теплицах стали выращивать больше помидоров, чем годов ранее.

— Если на цены на томаты и картофель влияло предложение, то на стоимости сахара отразился спрос, — отмечает управляющий рязанским отделением Банка России Сергей Кузнецов. — Потребители активно закупали сахар в конце зимы — начале весны, сформировали запасы. К июню эти запасы не были исчерпаны, а рынок оставался насыщенным, в том числе из-за принятого Правительством РФ решения об ограничении экспорта. Комплекс этих факторов привел к замедлению годового роста цен на сахар.

В целом годовая инфляция в Рязанской области в июне составила 16,23%, что ниже, чем в среднем по ЦФО (16,32%). Подробные данные об изменении цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, а также причины этих изменений можно узнать в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.