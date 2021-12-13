Индустриальному парку «Рязанский» присвоен федеральный статус

Проект прошел экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус площадки, имеющей право на получение значительных льгот на строительство инфраструктуры для ее резидентов. Соответствующий приказ руководитель федерального ведомства Денис Мантуров подписал 10 декабря.
Площадь индустриального парка составляет почти 560 га, более трети из которых уже занято резидентами под размещение промышленных объектов. Их строительство по предварительным подсчетам даст региону порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций компаний, которые зайдут на территорию парка в качестве резидентов – таких в настоящее время уже более 20, – составит около 50 млрд рублей.
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