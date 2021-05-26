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Среда, 26 мая, 2021
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Индекс промышленного производства в Рязанской области вырос на 9,2%

7info
Изображение krzysztof-m с сайта Pixabay
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По данным Рязаньстата, индекс промышленного производства в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года составил 109,2%.

На увеличение индекса обрабатывающих производств в январе-апреле 2021 года по сравнению с январем-апрелем 2020 года повлияли высокие индексы производства текстильных изделий (в 3,8 р.), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (152,9%), металлургического производства (145,4%), резиновых и пластмассовых изделий (143,9%), одежды (132,0%), полиграфической деятельности и копирование носителей информации (117,8%).

Из-за отсутствия спроса на продукцию наблюдался спад промышленного производства по сравнению с январем-апрелем 2020 года в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, напитков, кожи и изделий из кожи, кокса и нефтепродуктов. 

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