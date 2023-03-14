Инцидент с провалившейся машиной прокомментировали в администрации Рязани

Рязанская мэрия дала комментарий по инциденту с провалившимся под землю автомобилем на улице Ленинского Комсомола.

После ремонта теплосети на участке в середине февраля сотрудники РМПТС засыпали траншею песком и щебнем с последующей трамбовкой.

«Уложить верхний слой и благоустроить территорию будет возможно с наступлением благоприятных погодных условий. Участок дороги находится в нижней точке, куда с наступлением оттепели и дождей стекаются потоки воды», – пояснили в горадминистрации.

Отмечается, что машину поставили на место разрытия на неделю. Из-за длительной стоянки автомобиль своим весом продавил щебень, а вода вымыла песок из-под колёс. Так что к концу недели авто осело до заднего бампера.

В мэрии сообщили, что 12 марта автомобиль эвакуировали, а образовавшийся провал засыпали и огородили в тот же день.