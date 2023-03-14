Инцидент с провалившейся машиной прокомментировали в администрации Рязани

Рязанская мэрия дала комментарий по инциденту с провалившимся под землю автомобилем на улице Ленинского Комсомола.
После ремонта теплосети на участке в середине февраля сотрудники РМПТС засыпали траншею песком и щебнем с последующей трамбовкой.
Отмечается, что машину поставили на место разрытия на неделю. Из-за длительной стоянки автомобиль своим весом продавил щебень, а вода вымыла песок из-под колёс. Так что к концу недели авто осело до заднего бампера.
В мэрии сообщили, что 12 марта автомобиль эвакуировали, а образовавшийся провал засыпали и огородили в тот же день.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram