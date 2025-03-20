Иммунолог Болибок объяснил, чем ротавирус отличается от отравления

Многие люди при пищевых расстройствах ошибочно думают, что отравились, тогда как на самом деле у них может быть ротавирус. Как различить симптомы этих двух состояний, рассказал «Вечерней Москве» врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Ротавирус — это кишечная инфекция, которая развивается постепенно. Отравление же наступает сразу, если человек съел что-то некачественное. Существуют разные понятия: кишечное отравление и пищевая токсикоинфекция, — пояснил специалист.

По его словам, ротавирус относится к кишечным инфекциям, вызываемым высокопатогенными микроорганизмами. Пищевая токсикоинфекция, в свою очередь, возникает, если человек съел, например, творог или сметану, в которых размножился стафилококк. А при обычном пищевом отравлении организм реагирует на употребленный продукт тошнотой, рвотой и поносом, заключил врач.