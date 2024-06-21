Имя Бориса Жаворонкова планируют присвоить одной из библиотек Рязани

Пресс-служба Рязанской городской Думы сообщила, что одной из городских библиотек планируют присвоить имя Бориса Жаворонкова — почётного гражданина Рязани.

На личной встрече с родными Бориса Ивановича Жаворонкова, ушедшего из жизни в 2022 году, глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова обсудила этот вопрос с представителями администрации. Было принято решение о присвоении имени Бориса Жаворонкова одной из библиотек города.

«Вместе с Борисом Ивановичем ушла целая эпоха», — отметила Татьяна Панфилова. — Но нам осталось настоящее сокровище — уникальное литературное наследие. Его произведения должны жить, изучаться и читаться новыми поколениями рязанцев. Это наша история, наши корни и наша идентичность».