Пятница, 21 июня, 2024

Имя Бориса Жаворонкова планируют присвоить одной из библиотек Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Пресс-служба Рязанской городской Думы сообщила, что одной из городских библиотек планируют присвоить имя Бориса Жаворонкова — почётного гражданина Рязани.

На личной встрече с родными Бориса Ивановича Жаворонкова, ушедшего из жизни в 2022 году, глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова обсудила этот вопрос с представителями администрации. Было принято решение о присвоении имени Бориса Жаворонкова одной из библиотек города.

«Вместе с Борисом Ивановичем ушла целая эпоха», — отметила Татьяна Панфилова. — Но нам осталось настоящее сокровище — уникальное литературное наследие. Его произведения должны жить, изучаться и читаться новыми поколениями рязанцев. Это наша история, наши корни и наша идентичность».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Евгений Цыганов стал 76-летним Дедом

Новости мира
Настолько возрастную роль он сыграет в кино впервые в фильме «Батя 2. Дед»

Рязанцам объяснили, как будет проходить регистрация домашних животных

Новости Рязани
Если животное уже имеет чип, то установка нового не потребуется, в Реестр будет внесён номер установленного чипа и сведения о владельце, указанные в заявлении.

Житель Рязани погиб в ДТП в Клепиковском районе

Новости Рязани
При столкновении с деревом водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.

Протоиерей Алексий Супонькин умер в 43 года

Новости мира
В пятницу, 21 июня, на 44-м году жизни скончался настоятель нижегородского храма в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги протоиерей Алексий Супонькин.

Рязанская команда готовится к профсоюзному турслёту на озере Байкал

Новости Рязани
Профсоюзный турслёт подобного масштаба проводится в России впервые, в его подготовке задействованы общероссийские отраслевые профсоюзы и органы власти Иркутской области.