Вторник, 11 октября, 2022
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Илон Маск лично звонил Путину перед публикацией твитов о мире на Украине

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Авторство: Debbie Rowe. Собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86942501

По данным американского издания Vice, Илон Маск лично позвонил Владимиру Путину перед тем, как написать те самые твиты о мире на Украине, чтобы проконсультироваться. Об этом сообщает Mash.

Издание ссылается на известного политолога Ян Бреммера. Он разослал подписчикам своего консалтингового агентства Eurasia Group письмо. В нём сообщил, что разговаривал с Маском, и директор «Теслы» признался: он связался с президентом России, чтобы спросить у того, как он видит ситуацию.

Маск якобы рассказал: Путин готов идти на переговоры, но только если Украина признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими. А заодно согласится на нейтральный статус. По словам Бреммера, миллиардер даже отказал украинцам в просьбе активировать спутники Starlink над Крымом, чтобы не эскалировать ситуацию.

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