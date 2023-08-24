Илья Малаков выложил новое видео со свадьбы с Ангелиной Стречиной

Актёр Илья Малаков опубликовал в соцсети новое видео со свадьбы с актрисой Ангелиной Стречиной.

20 августа пара сыграла свадьбу в развлекательном комплексе под Рязанью. В постах в соцсетях намекалось: это была первая часть праздника. Вчера и сегодня ночью, похоже, прошёл второй день свадьбы.

Ангелина Стречина опубликовала в телеграм-канале фотографию, которую подписала: «Ну вы поняли))».

Илья Малаков родом из Рязанской области. Сыграл роль Евпатия Коловрата, память которого православная церковь чтит 24 августа.