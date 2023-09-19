Главный редактор 7info Надежда Майорова встретилась с актёром театра Сатиры, нашим земляком, Ильёй Малаковым. Поговорили о свадьбе с актрисой Ангелиной Стречиной, известной зрителю по сериалам «Триггер», «Сестры» и многим другим, роли Евпатия Коловрата, любви к лошадям, а также предстоящей миссии.

С 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ будет проходить выставка-форум «Россия», где Илья представит Рязанскую область.

— Илья, расскажите о вашей свадьбе, мероприятии, сделавшем вас с Ангелиной популярными не меньше, чем роли в кино?

— Свадьбу играли в Рязани. Когда определились с местом, то стало понятно, что в «Тридевятом царстве» должен быть Боярский размах торжества. Ангелина заморочилась с нарядом сразу.

А у меня после съёмок «Янычара» остался кафтан с хохломской росписью, который, в принципе, по стилю подходил. Но видя, насколько любимая погружена в процесс, я тоже решил подойти к вопросу серьёзно. Нашёл портного, придумали костюм. Нашли в Питере старые вышитые скатерти, из которых сшили рубаху и кафтан.

Я упивался этой историей. Потому что антиквариат — моя тема. Я на блошиные рынки к открытию приезжаю, и там могу часами находиться. Винтажное, старое, традиционное вызывает у меня трепет в душе.

Мы с Ангелиной костюмами занимались в тайне друг от друга. И когда я её увидел, то просто обалдел от того, как всё совпало. И не только я …. Все обалдели, когда она в башне в этом кокошнике невероятном появилась.

Наши родители были активными участниками процесса выкупа. Папа Ангелины играл на гармони, я пел, профессиональные танцы были поставлены, так как родители Ангелины — хореографы. Антураж соответствующий — настойки, камыши, яблоки.

Но всё равно никто не ожидал, что это будет так круто!

— Кому из вас пришла идея сыграть свадьбу в Рязани?

— Мне изначально. Ангелина сразу поддержала. У неё родственники по разным городам живут. И в Туле, и в Калуге, и из Краснодара бабушка с дедушкой приехали. Она сибирячка. Родилась в городе Стрижевой Томской области, но семья много переезжала и потом поселилась в Подольске. А все мои на «базе». Мы подумали, что будет проще её родственников собрать и привезти в Рязань, чем всю мою «орду» вывозить куда-то.

— Илья, у нас грядёт масштабное федеральное событие. 4 ноября на ВДНХ открывается выставка-форум «Россия» и ты будешь лицом Рязани. Как тебе в этом новом статусе?

— Для меня это личный, трогательный и очень важный момент. Мне важно представлять малую родину. Я живу в Москве уже 10 лет, но всегда с радостью приезжаю в Рязань.

Мне всегда хотелось сделать здесь какой-то творческий проект. Я приезжал на «Есенинские чтения», в молодёжные лагеря «Роса» и «Рубин», но присутствовало желание сделать нечто большее.

И то, что сейчас появилась возможность показать мой любимый город всей России, радует и наполняет особым чувством. Это круто!

— Илья, думаю, что этот выбор не случаен и во многом определён тем, что ты сыграл главного героя в российском историческом боевике «Легенда о Коловрате». Как ты стал Евпатием Коловратом?

— Я — студент ВГИКовец, на третьем курсе. То, что служу в театре у Безрукова, такое событие, к которому только-только привык, благодаря судьбу за то, что так повезло. Видимо, у меня есть ангел-хранитель, который ведёт и надо к нему прислушиваться.

Прошёл пробы. Меня утвердили. Идёт примерка костюма. Заходит режиссёр и спрашивает: правда ли я из Рязани. На мой утвердительный ответ он скупо ответил: «ну, хорошо». И пошёл работать дальше.

То есть изначально не было запроса найти рязанского актёра. А я знал, что был такой герой и очень коротко его историю. Уже после съёмок прочитал «Русь и орду» и активно стал изучать этот исторический период, а также заниматься боевыми искусствами, работать с холодным оружием.

После Коловрата я безумно полюбил лошадей, теперь, когда вижу, у меня фокус теряется, и я хочу их погладить, обнять.

Процесс работы над фильмом был очень насыщенным. Я приходил к 10 утра и 3 часа занимался боевыми тренировками, потом трюковыми, далее 1,5 часа конные тренировки в ангаре. Я научился ставить коня «в свечу» — на задние копыта. В этот момент реально ощущаешь себя былинным героем.

— Ангелина понимает, что её муж — богатырь?

— Понимает, потому что я ей предложение сделал, верхом на коне. У неё были съёмки проекта, который скоро выходит. Я приехал, забронировал отель под Питером. С утра договорился с девчонками из персонала, надел троечку, бабочку, сел на белого коня и подъехал под её окно. Кричу, чтобы она выходила.

Ангелина только проснулась, вообще ничего не понимает… То есть я продумал, что буду на коне, а как её из номера вытащить не придумал… Она смотрит на меня, а я говорю: можешь сфоткать меня на коне? Она вышла в моём лыжном комбинезоне, в балаклаве, и спокойно говорит: встань, пожалуйста, чуть правее, так свет лучше падает.

Я остался на месте и начал произносить заготовленный текст. Она постепенно понимала, продолжала снимать видео, но в какой-то момент телефон всё-таки потерял кадр.

Люди из соседних шале начали кричать, хлопать в ладоши. Мы обнимаемся, я её прижимаю к себе, и она говорит: да!

Ангелина потом уже рассказывала о своих ощущениях: 9 утра, я после смены сплю, и тут человек в костюме, на белом коне просит сфоткать… Но это же Илюша, поэтому всё логично!