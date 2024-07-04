ИИ впервые остановил испытание в шоу «Титаны» на ТНТ

В воскресенье в 21.00 на ТНТ выходит новый выпуск шоу «Титаны» (16+). В битве с искусственным интеллектом осталось 44 спортсмена. В этот раз им предстоит показать результат в личном зачёте, а также продемонстрировать, что они готовы идти до конца, даже в ущерб своему здоровью. Впервые с начала проекта искусственный интеллект прервёт испытание, сообщает пресс-служба телеканала.

Новое испытание вначале покажется участникам шоу легким, но искусственный интеллект не собирается давать поблажки спортсменам. На деле все выглядит гораздо сложнее. Участники шоу будут выступать в командах по 4 человека. Новое испытание покажет настоящие цели некоторых спортсменов и выведет на первый план такие важные ценности, как дружба, семья и взаимовыручка.

Кроме этого, участники проекта докажут, что не готовы сдаваться ни при каких условиях, даже если на испытании они потеряют сознание. Искусственный интеллект, увидев, что атлеты не остановятся не перед чем, будет вынужден прервать испытание.

«Дальнейшее прохождение испытания может быть опасно для вашего здоровья!», — обратится ИИ к участникам шоу.

«Искусственный интеллект объявил, что дальнейшее прохождение испытания может быть опасным. Но он вообще-то умный, может так и было, потому что мы, спортсмены, очень часто работаем до конца на морально-волевых», — прокомментирует ситуацию боксер Денис Лебедев.

«Не зря говорят, что человеческие возможности безграничны, а искусственный интеллект хотел их как-то ограничить, по крайней мере в своем понимании. Вот мы ему и показали, что у нас границ нет!», — выскажется легкоатлет Артем Ясницкий.