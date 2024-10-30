Игумен Лука объяснил, возможно ли покаяние для содомитов

На портале «Экзегет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) ответил на вопрос, возможно ли покаяние для содомитов, допускают ли их после покаяния до причастия.
Священник отмечает, что содомия — грех, который доводит человека до самого дна порочности и плотской распущенности. В этот порок люди бывают вовлечены по-разному. Некоторые, в основном молодёжь, оказываются обмануты юношескими невнятными плотскими чувствами и попадают в лапы коварных соблазнителей. Если их душа остаётся в чувствительности, то ощущение погибельности от первых опытов грубого порока приходит скоро, и человек начинает стремительно двигаться в сторону покаяния.
А бывает так, что человек втягивается в «эстетику» порочности, она обрастает для него особой романтикой. Среди таких, как правило, почти нет искренне кающихся.
Конечно, содомиты могут каяться, ведь каждый кающийся получает прощение от Господа. Но содомия — очень серьёзная глубина греха, из которой сложно захотеть изменить что-либо в своей жизни.