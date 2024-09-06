Настоятель Пронского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета игумен Лука (Степанов) в телеграм-канале ответил на вопрос о том, почему в жизни чередуются удачные и неудачные периоды.

Вопрос:

В последнее время в моей жизни явно прослеживается череда черных и белых полос. Бывает, вся неделя удачная, а бывает, что неприятности следуют одна за другой! Отчего всё так сложно?

Ответ:

Жизнь — это крест. Что ж удивляться, что не всё в ней бывает по-нашему. Преодолевая трудности, становимся тем, чем должны быть. «Без Мене не можете творитиничесоже» — сказал Господь. Значит, облегчение жизненных скорбей — в непрестанной к Нему молитве.

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