Пятница, 6 сентября, 2024

Игумен Лука объяснил, почему жизнь — череда белых и чёрных полос

Автор: Алексей Самохин

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Настоятель Пронского монастыря, заведующий кафедрой теологии Рязанского госуниверситета игумен Лука (Степанов) в телеграм-канале ответил на вопрос о том, почему в жизни чередуются удачные и неудачные периоды.

Вопрос:

В последнее время в моей жизни явно прослеживается череда черных и белых полос. Бывает, вся неделя удачная, а бывает, что неприятности следуют одна за другой! Отчего всё так сложно?

Ответ:

Жизнь — это крест. Что ж удивляться, что не всё в ней бывает по-нашему. Преодолевая трудности, становимся тем, чем должны быть. «Без Мене не можете творитиничесоже» — сказал Господь. Значит, облегчение жизненных скорбей — в непрестанной к Нему молитве.

На Дзен-канале 7info есть большая подборка видеороликов, в которых отец Лука рассказывает о важных моментах жизни.

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