Суббота, 23 декабря, 2023
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Игумен Лука объяснил, почему полезно подводить итоги года

7info7
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Подводить итоги перед Новым годом — полезно и очень нужно. Традиция, которая в последние годы набирает популярность в соцсетях, имеет важный и глубокий смысл человеческой души.

В рубрике «Батюшка подскажет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) объясняет: подведение итогов даёт возможность человеку осмыслить события, которые произошли с ним за год, и отблагодарить Бога за них.

Ближе к бою курантов хорошо вспомнить и о совершённых за год неправедных поступках, обращает внимание отец Лука. Подумайте над тем, кого вы в этом году обидели, с кем были несправедливы и какие долги не отдали, какие допустили оскорбления и в чём были особенно грешны.

— А главным итогом должно стать очищение души покаянием, чтобы со светлыми и чистыми мыслями войти в Новый год и по возможности не повторять в новом году совершённых ранее ошибок, — говорит игумен Лука.

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