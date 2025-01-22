Игорь Мурог встретился с директором музея-заповедника имени Есенина

Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог встретился с директором Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Вячеславом Журавлевым и главой администрации Рыбновского района Еленой Минковой. Вместе они обсудили проведение выездного заседания Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на площадке музея. Об этом сообщил Игорь Мурог на своей странице ВКонтакте.

Заседание запланировано на родине Сергея Есенина по инициативе Губернатора Рязанской области Павла Малкова в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения поэта.

«Осмотрели площадки для организации работы заседания, проведения культурной и экскурсионных программ, пообщались с коллективом учреждения. Уверен, совместными усилиями мы сможем организовать достойное мероприятие и успешно отпраздновать юбилей великого русского поэта», — написал сенатор.

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина сегодня является одним из самых крупных и значимых культурных центров нашей страны. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. В 2024 году музей посетили 613 тысяч человек, а в начале 2025 года был установлен новый рекорд на этот период – свыше 25 тысяч гостей.

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Коллектив музея проводит около 10 тысяч различных экскурсий, образовательных программ и мероприятий ежегодно. Выставки, организованные музеем, наглядно демонстрируют актуальность творчества Есенина, которое объединяет людей и является связующим звеном поколений.

Напомним, Вячеслав Журавлев стал руководителем музея-заповедника С. Есенина в Константинове. Ранее он поделился планами на 2025 год.