Пятница, 18 августа, 2023
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И.о. мэра Рязани провел прием жителей города

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Фото: сайт администрации

18 августа исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Артемов рассмотрел обращения жителей Рязани в ходе личного приема, сообщает пресс-служба мэрии.

Основными темами заявителей стали благоустройство дворовых территорий и проездов, земельные и жилищные вопросы, а также соблюдение правил благоустройства.

Одна из заявительниц пожаловалась на жительницу дома №26 на Ленинского Комсомола, которая, по словам женщины, захламляет территорию, находящуюся в общедолевой собственности. Кроме этого, рязанка попросила нормализовать температуру горячего водоснабжения и решить вопрос с подбором управляющей компании для дома. Виталий Артемов поручил руководителям ответственных структурных подразделений выехать на место, проработать эти вопросы и доложить о результатах обследования.

Также рязанцы пожаловалась на незаконную парковку возле домов №50к1 и №50к2 на улице Соборной, территория которых относится к землям без разграниченной собственности. Глава администрации предложил рассмотреть возможность выдачи разрешения на использование земельного участка без предоставления в соответствии с действующим законодательством.

Жильцы дома №18к1 улицы Весенней сообщили, что на протяжении более чем 10 лет в доме нет постоянного технологического присоединения к электрическим сетям МУП «РГРЭС». В ходе приема решение проблемы было проработано.

Рязанке, обратившейся с просьбой обустроить дворовую территорию на улице Гоголя, предложили вступить в программу поддержки местных инициатив.

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