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Фото: пресс-служба Рязанского театра кукол
Культура и события

Художественный руководитель Рязанского театра кукол стал лауреатом премии РФ

Анастасия Мериакри

Художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский стал лауреатом специальной премии СТД РФ «За великое служение театру для детей». Об этом сообщает театр на своей странице ВКонтакте.

Награждение прошло в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит пресс-конференция Национального театрального фестиваля и Премии «Арлекин».

Валерий Шадский служит в Рязанском театре кукол с 1979 года. Он работал над более чем 80 постановок для детей и взрослых.

«Мы называем его Мастером, потому что так на театре называют тех, кто создал свой мир, свой язык, воспитал несколько поколений учеников и зрителей, потому что только Мастеру под силу раз за разом начинать новую эпоху», — отметили коллеги Валерия Шадского.

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Среди заслуг Валерия Шадского то, что он поставил один из первых в стране спектаклей для взрослых зрителей на сцене театра кукол. Именно он придумал и создал старейший и самый большой на постсоветском пространстве международный фестиваль кукольников – «Рязанские смотрины».

«Валерий Шадский начал славную историю наших долгих и далеких гастролей, в том числе за рубежом, и много лет вëл диалог с кукольниками всех стран на платформе UNIMA – Международного союза деятелей театров кукол. Долгое время он был руководителем Российского центра UNIMA и сегодня является Почëтным членом UNIMA Internationale», — отметили в театре кукол.

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