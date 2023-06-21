Художественные граффити появились в центре Рязани

На стенах зданий на улице Радищева в Рязани появилась художественная роспись. Граффити «Музыка города» выполнили студенты Рязанского художественного училища имени Георгия Вагнера. Об этом сообщила министр культуры региона Марина Кауркина.

Проект разработала и реализовала группа студентов под руководством Юлии Баскаковой по поручению губернатора Павла Малкова по созданию граффити и муралов в городском пространстве.

Тема росписи связана с мотивами и ритмами родной Рязани. Вместе с преподавателями студенты разработали много эскизов, а мэрия выбрала два самых убедительных варианта. Они и стали образцами для стрит-арта.

Расписывали фасады зданий студенты третьего курса специальности Живопись во время производственной практики. Вначале нанесли линейный рисунок, затем — основные цветовые пятна, после чего поработали над деталями. Студенты получили зачёт про практике и ценный опыт профессионального мастерства.

Марина Кауркина: «Наш город, его архитектура и культурная жизнь вдохновляет молодых художников на поиск новых форм и стилевых решений. Роспись стен — отличный способ создать что-то необычное и уникальное»

По словам главы минкультуры, проект продолжится в сентябре. Новые произведения уличного искусства станут подарком рязанцам в рамках празднования 105-летия художественного училища.