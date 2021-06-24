Хубезов: В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее

В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее, заявил первый зампред Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов. Пост медик разместил Вконтакте.
По его словам, люди теряют обоняние теперь редко, заболевание сопровождается болью в горле, высокой температурой. Новый штамм грозит серьёзными осложнениями, тяжёлым течением болезни.
В этом специалист убедился в Рязанской ОКБ, главврачом которой был совсем недавно. В больницы стали попадать молодые люди от 25 лет.
Хубезов призывает прививаться, не забывать носить маску, соблюдать социальную дистанцию.