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Четверг, 24 июня, 2021
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Хубезов: В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее

7info
Хубезов: В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее
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В третью волну коронавирус стал злее и беспощаднее, заявил первый зампред Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов. Пост медик разместил Вконтакте.

— Это Индийский штамм, — написал Хубезов.

По его словам, люди теряют обоняние теперь редко, заболевание сопровождается болью в горле, высокой температурой. Новый штамм грозит серьёзными осложнениями, тяжёлым течением болезни.

В этом специалист убедился в Рязанской ОКБ, главврачом которой был совсем недавно. В больницы стали попадать молодые люди от 25 лет.

Хубезов призывает прививаться, не забывать носить маску, соблюдать социальную дистанцию.

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