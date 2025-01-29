Хозяйку собаки, напавшей на 4-летнего ребенка, будут судить

Хозяйку собаки, напавшей на ребенка в Рязанской области, будут судить. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В августе 2024 года 54-летняя женщина решила покормить свою собаку породы «ротвейлер», при этом не закрыв калитку, ведущую на улицу. В результате собака выбежала со двора частного дома на улице и напала на 4-летнюю девочку, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Ранее прокуратура направила в суд иск о компенсации морального вреда потерпевшей, он находится на рассмотрении.